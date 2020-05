Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Sportheim in Daseburg ein zweites Mal Ziel von Einbrechern

Warburg (ots)

Zum zweiten Mal innerhalb weniger Tage sind unbekannte Täter gewaltsam in ein Sportheim in Daseburg eingedrungen. Bereits in der Nacht vom 15. auf den 16. Mai war das Gebäude an der Straße "Zur Vogelsmühle" Ziel von Einbrechern gewesen, die neue Tat muss sich zwischen Samstag, 16. Mai, 19 Uhr, und Montag, 18. Mai, um 17 Uhr ereignet haben. Schubladen und Schränke wurden durchsucht, entwendet wurde diesmal die Kühlung einer Zapfanlage. Außerdem wurden in einem Nebenraum Getränke gefunden und konsumiert, die geleerten Flaschen ließen die Täter zurück. Die Ermittler der Polizei in Warburg bitten um Hinweise von Zeugen unter Telefon 05641/78800. /nig

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Höxter

- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -

Bismarckstraße 18

37671 Höxter



Telefon: 05271 / 962 -1521

E-Mail: pressestelle.hoexter@polizei.nrw.de

https://hoexter.polizei.nrw/



Ansprechpartner außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Höxter

Telefon: 05271 962 1222

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell