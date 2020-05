Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Betrunken in einem fremden Auto eingeschlafen

Höxter (ots)

Waren es Autodiebe? Oder suchten sie nur einen Schlafplatz für die Nacht? Jedenfalls war eine Menge Alkohol im Spiel bei den beiden Männern, die die Polizei Höxter in der Nacht zu Dienstag, 19. Mai, in einem fremden Auto aufgegriffen hat - schlafend.

Gemeldet wurde um Mitternacht zunächst ein versuchter Autodiebstahl in der Lütmarser Straße in Höxter. Eine fremde Person sei in einen BMW gestiegen, der dort unter einem Carport abgestellt war. Der Täter sei noch vor Ort. Als die alarmierte Polizei in weniger als zwei Minuten zur Stelle war, konnte sie den vermeintlichen Autodieb tatsächlich an Ort und Stelle antreffen. Er hatte auf dem Fahrersitz Platz genommen und war dort eingeschlafen - vermutlich in Folge seines erheblichen Alkoholkonsums. Die Beamten hatten Mühe, ihn zu wecken und aus dem Auto zu bekommen.

Und die Polizeibeamten staunten nicht schlecht, als sie im Carport noch auf einen weiteren Mann stießen. Er hatte sich neben das Auto auf den Boden gelegt und war eingeschlafen, ebenfalls stark alkoholisiert.

Wie die weiteren Nachforschungen ergaben, waren die beiden 22 und 24 Jahre alten Männer zunächst mit Fahrrädern unterwegs gewesen. Unter dem Carport hatten sie dann offenbar eine Übernachtungsmöglichkeit gesucht. Einer der beiden hatte sich dann in das anscheinend unverschlossene Fahrzeug gesetzt.

Beide Männer wurden zur Ausnüchterung ins Polizeigewahrsam mitgenommen. /nig

