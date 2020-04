POL-W: KLE/W/SG- Vermisster Jugendlicher in Wuppertal gesehen

Polizei Wuppertal

Die folgende Pressemeldung der Kreispolizeibehörde Kleve wird an dieser Stelle erneut geteilt, da ein Aufenthalt des vermissten Jugendlichen im Bereich des Polizeipräsidiums Wuppertal nicht ausgeschlossen werden kann: Der seit dem 26.03.2020 aus einer Jugendeinrichtung in Goch verschwundene 16 Jahre alte Giuliano Salvatore KEMPEN (Anmerkung: Familienname in Meldung 40038454 nicht übermittelt) ist durch Zeugen in der Wuppertaler Innenstadt gesehen worden. Nachdem der Junge am Tage des Verschwindens zuletzt abends am Gocher Bahnhof gesehen wurde, verdichteten sich die Hinweise, wonach der Vermisste über verwandtschaftliche Kontakte nach Solingen verfügt. Die Fahndungsmaßnahmen haben bislang nicht zur Ermittlung seines Aufenthaltsortes geführt. Nun führt die Spur des Vermissten nach Wuppertal. Hinweise nimmt die Kripo Goch, Telefon 02823-1080, die Polizei Wuppertal, 0202-2840, oder jede andere Polizeidienststelle entgegen. (weit) Lichtbilder des Vermissten sind über folgenden Link einsehbar: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65849/4567401

