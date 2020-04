Polizei Wuppertal

POL-W: W - Streitigkeiten am Berliner Platz

Wuppertal (ots)

Wuppertal - Gestern (20.04.2020) gegen 19:00 Uhr kam es im Bereich des Berliner Platzes in Wuppertal-Oberbarmen zu Streitigkeiten und körperlichen Auseinandersetzungen.

Ein 35-jähriger Remscheider geriet mit seiner 42-jährigen Lebensgefährtin in einen Streit, in dessen Verlauf sich beide Personen gegenseitig auch körperlich angriffen und der Remscheider mit einem Messer drohte. Auf diese Situation aufmerksam geworden ging ein 53 Jahre alter Wuppertaler dazwischen, wobei er eine Gartenschere in der Hand hielt. Der Schlichtungsversuch endete in gegenseitigen Faustschlägen der beiden Männer.

Der Wuppertaler ließ die Gartenschere erst nach mehreren Aufforderungen der eintreffenden Polizeibeamten fallen und konnte zu Boden gebracht werden. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er vor Ort entlassen.

Das Remscheider Paar hingegen musste zur Durchsetzung eines Platzverweises und zur Verhinderung weiterer Straftaten dem Polizeigewahrsam zugeführt werden: Die 42-jährige Remscheiderin hatte die polizeilichen Maßnahmen wiederholt gestört und kam dem erteilten Platzverweis nicht nach, während ihr Lebensgefährte sich nicht einsichtig zeigte und mit weiteren Straftaten drohte.

Durch die Auseinandersetzungen trugen die Beteiligten leichte Verletzungen davon.

Gegen die beiden Remscheider und den Wuppertaler wurden Strafverfahren eingeleitet. Sowohl das Messer als auch die Gartenschere wurden sichergestellt. (sm)

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal

Pressestelle

Telefon: 0202 / 284 - 2020

E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de



Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell