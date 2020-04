Polizei Wuppertal

POL-W: W - Auto nach Alleinunfall überschlagen

Wuppertal (ots)

Wuppertal - Am Sonntagmittag (19.04.2020, 12:30 Uhr) kam es auf der Straße Luckhauser Kotten zu einem Unfall. Ein 46-jähriger Remscheider fuhr mit seinem schwarzen Alfa Romeo bergab auf der Straße Luckhauser Kotten, als er aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über das Fahrzeug verlor. In der Folge stieß das Auto zunächst am rechten Fahrbahnrand gegen einen Baum, bevor es über die Fahrbahn geschleudert wurde und am linken Fahrbahnrand einen Zaun durchschlug und nach einem Überschlag auf einer Wiese zum Stehen kam. Der Sachschaden liegt bei circa 13.000 Euro. Der Fahrer des Wagens blieb nach ersten Erkenntnissen nahezu unverletzt. (jb)

