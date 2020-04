Polizei Wuppertal

POL-W: RS - Brand in Fertigungshalle mit großem Gesamtschaden

Wuppertal (ots)

Remscheid - In der Straße Haster Aue kam es am 17.04.2020, gegen 00:30 Uhr, zu einem Brand in einer Fertigungshalle. Während des Produktionsbetriebs geriet eine Maschine in Brand, die in Verbindung mit einem Öltank steht. Die Feuerwehr konnte den Brand mit Schaum löschen. Verletzte gab es nicht. Ursache für den Brand war ein technischer Defekt. Der Gesamtschaden liegt bei circa 1,5 Millionen Euro. Während der Löscharbeiten kam es zu geringen Verkehrsbehinderungen. (jb)

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal

Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0202/284-2013

E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de



Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell