Polizei Wuppertal

POL-W: W Unbekannte brachen in Bankfiliale in Wuppertal-Ronsdorf ein

Wuppertal (ots)

Bislang unbekannte Täter brachen in den frühen Morgenstunden des heutigen Mittwochs (22.04.2020, gegen 05:00 Uhr) in eine Bankfiliale an der Lüttringhauser Straße in Wuppertal-Ronsdorf ein. Gewaltsam öffneten sie eine Zwischentür und verschafften sich so Zutritt zur Rückseite der Geldautomaten. Vermutlich durch den ausgelösten Alarm und die damit einhergehende Vernebelung des Raumes, ließen die Einbrecher vom weiteren Tatgeschehen ab und flüchteten mit einem dunklen Audi in Richtung Remscheid. Eine sofortige polizeiliche Fahndung mit Unterstützung eines Hubschraubers verlief negativ. Zum derzeitigen Ermittlungsstand kann noch nicht gesagt werden, ob die Unbekannten versuchten durch einen Einbruch an Geldbestände zu gelangen oder ob es sich um die Vorbereitung einer Geldautomatensprengung handelte. Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang Zeugen. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 0202/284-0 entgegen. (weit)

