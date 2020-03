Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: 67-Jährige verursacht drei Unfälle und flüchtet

Recklinghausen (ots)

Am Dienstag, gegen 17:00 Uhr, fuhr eine 67-Autofahrerin aus Recklinghausen zunächst gegen einen Bordstein an der Halterner Straße in Höhe der Einmündung Onkensruh. Anschließend kollidierte sie mit einem geparkten Auto am Straßenrand auf der Halterner Straße. Von hier aus flüchtete sie von der Unfallstelle.

Die 67-Jährige konnte an der Nieberdingstraße, etwa einen Kilometer entfernt, angetroffen werden. Das Auto stand zur Hälfte in einem Straßengraben. Vor Ort ergaben sich Hinweise darauf, dass es noch einen weiteren unbekannten Unfall gegeben haben muss. Bei der 67-Jährigen ergab sich der Verdacht, dass sie alkoholisiert gefahren ist. Sie musste für eine Blutprobe zur Polizeiwache.

Der Führerschein wurde sichergestellt. Es entstand Sachschaden in Höhe von mindestens 20.000 Euro. Das Auto der 67-Jährigen musste abgeschleppt werden.

Zeugen, die Angaben zu einem möglicherweise weiteren Unfall mit Flucht machen können, melden sich bitte beim zuständigen Verkehrskommissariat unter der 0800 2361 111.

