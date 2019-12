Polizei Coesfeld

POL-COE: Havixbeck, Schützenstraße/Versuchter Einbruch

Coesfeld (ots)

Ein unbekannter Täter versuchte zwischen dem 27.12.19 (18.30 Uhr) und dem 28.12.19 (7.30 Uhr) in den Verkaufsraum eines Getränkehandels an der Schützenstraße einzubrechen. Es gelang ihm nicht, das Schloss einer Tür aufzubohren. Hinweise nimmt die Polizei in Coesfeld unter 02541-140 entgegen.

