Polizei Braunschweig

POL-BS: Lkw-Unfall am Montagmorgen - Anschlussstelle an der A2 gesperrt

Braunschweig (ots)

23.09.2019, 06.47 Uhr BAB 2, Fahrtrichtung Hannover, Anschlussstelle Braunschweig-Hafen

Glück im Unglück hatte ein 33-jähriger Lastwagenfahrer am Montagmorgen.

Der Mann wollte mit seinem Gespann an der Anschlussstelle Braunschweig-Hafen auf die A2 in Fahrtrichtung Hannover biegen. In einer Linkskurve kippte der Gliederzug, der mit Schrott beladen war, aus ungeklärter Ursache auf die Seite.

Der Unglücksfahrer blieb dabei unverletzt. Für die Bergungsarbeiten musste die Anschlussstelle Braunschweig-Hafen für mehrere Stunden komplett gesperrt werden. Über die Höhe des Schadens können derzeit keine Angaben gemacht werden.

