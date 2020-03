Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten: Linienbus fährt auf Auto auf - zwei Leichtverletzte

Recklinghausen (ots)

Am Dienstag, um 17:30 Uhr, wollte ein Busfahrer am Europaplatz an zwei Autos vorbeifahren, die an einer roten Ampel warten mussten. Dabei kollidierte der 49-jährige Busfahrer mit dem hinteren Auto einer 46-Jährigen aus Dorsten. Das Auto wurde auf das Auto einer 27-Jährigen aus Schermbeck geschoben. Die 27-Jährige und der 6-jährige Beifahrer der Dorstenerin wurden leicht verletzt. Insgesamt entstand geschätzt ein Sachschaden in Höhe von 17.500 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen

Andreas Lesch

Telefon: 02361 55 1033

E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Verfolgen Sie unsere Meldungen auch auf:

www.polizei.nrw.de

www.facebook.com/polizei.nrw.re

https://twitter.com/polizei_nrw_re

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell