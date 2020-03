Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen: Einbrüche

Recklinghausen (ots)

Haltern am See

Am frühen Morgen, gegen 04:00 Uhr, hebelten unbekannte Täter die Seitentür zu einer Bankfiliale am Hellweg auf. Im Schalterraum wurde ein Schließfach aufgebrochen, ob etwas entwendet wurde steht noch nicht fest.

Oer-Erkenschwick

Zwischen dem vergangenen Freitag und gestern brachen bisher unbekannte Täter in eine Wohnung an der Groß-Erkenschwicker Straße ein. Nach ersten Erkenntnissen wurde eine Heißklebepistole entwendet. Die Täter flüchteten in unbekannte Richtung.

Hinweise zu den Sachverhalten erbitten die zuständigen Kriminalkommissariate unter der 0800 2361 111.

