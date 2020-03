Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl/Datteln: Unfallfluchten mit Sachschaden

Recklinghausen (ots)

Marl

Auf einem Parkplatz an der Paul-Baumann-Straße fuhr der Fahrer eines unbekannten Fahrzeug am Freitag, in der Zeit von 6 bis 15.15 Uhr, einen geparkten grauen C-Klasse Mercedes an und flüchtete. Am Mercedes entstand 1500 Euro Sachschaden.

Datteln

Montag, in der Zeit von 7.30 bis 16.15 Uhr, fuhr der Fahrer eines unbekannten Fahrzeugs einen auf der Friedrich-Ebert-Straße/Ecke Ohmstraße geparkten silberfarbenen Toyota an. Der Verursacher fuhr weiter, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 2000 Euro zu kümmern.

Hinweise erbitten die Verkehrskommissariate in Gladbeck (für die Stadt Marl) und Herten (für die Stadt Datteln) unter Tel. 0800/2361 111.

