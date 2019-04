Polizei Mettmann

POL-ME: Unbekannter legt Brand auf einem Balkon - Monheim - 1904092

Mettmann (ots)

Am Sonntagmorgen des 14.04.2019, gegen 05:30 Uhr, setzte ein bislang unbekannter Täter auf dem Balkon einer Erdgeschosswohnung an der Humboldtstraße 23 in Monheim diverse Gegenstände in Brand. Sowohl die Bewohner als auch Zeugen bemerkten das Feuer rechtzeitig, konnten den Brand schnell löschen und somit ein Übergreifen des Brandes auf den Wohnbereich verhindern. Zeugen beobachteten eine männliche Person, die sich mit einem Holland Damenrad in einer auffallend türkisen bzw. mintgrünen Farbe fluchtartig von der Tatörtlichkeit entfernte. Der Unbekannte konnte wie folgt beschrieben werden:

- ca. 190 cm groß

- kurze dunkle Haare

- trug eine schwarze lange Jacke und eine helle Hose

Die Polizei hat ihre Ermittlungen eingeleitet. Sachdienliche Hinweise, insbesondere zu dem Täter mit dem auffälligen Holland Damenrad, nimmt die Polizei in Monheim, Telefon 02173/ 9594-6350, jederzeit entgegen.

