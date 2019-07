Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Pressebericht der PI Andernach

Andernach (ots)

Brand von Müllsäcken

Am 17.07.2019, gegen 05.25 Uhr meldete ein Verkehrsteilnehmer den Vollbrand von Müllsäcken im Bereich der Einmündung Aktienstraße / Erfurter Straße in Andernach. Die Müllsäcke waren am Vorabend aus dem Container entnommen und am Rand des Gehweges zur Abholung deponiert worden. Das Feuer konnte durch die Feuerwehr Andernach gelöscht werden. Ein Gebäude- oder Personenschaden entstand nicht. Die Brandursache ist noch unklar. Da es bereits der dritte gleichgelagerte Brand innerhalb von vier Wochen im Bereich der Aktienstraße war, muss allerdings von einer vorsätzlichen Inbrandsetzung ausgegangen werden. So sind bereits am 18.6.19 gegen 04.50 Uhr zwei Papiermülltonne im Bereich Aktienstraße / Mohrsmühlenweg sowie am 26.6.19, gegen 05.00 Uhr mehrere Müllsäcke im Bereich Aktienstraße / Rennweg in Brand geraten. Deshalb bittet die Polizei Andernach um sachdienliche Hinweise aus der Bevölkerung zu den drei Bränden unter 02632-921-0 oder per mail an: piandernach@polizei.rlp.de

