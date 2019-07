Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Velen - Hund schlägt an

Einbrecher flüchtet

Velen (ots)

Am Dienstag hörte eine Bewohnerin eines Hauses am Reverts Esch gegen 12.00 Uhr die Türklingel, reagierte aber zunächst nicht darauf. Wenig später hörte sie verdächtige Geräusche aus den Bereich der Hintertür. Auch der im Haus befindliche Hund war aufmerksam geworden und schlug an. Der Täter, der bereits angesetzt hatte, die Tür aufzuhebeln, flüchtete. Die Zeugin konnte nur noch erkennen, dass dieser eine helle Hose und schwarze Sportschuhe der Marke Nike trug. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Borken (02861) 9000.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Borken

Pressestelle

Frank Rentmeister

Telefon: 02861-900-2200

http://www.polizei.nrw.de/borken/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell