Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Zwei Einbrüche in Daseburg

Daseburg (ots)

In ein Vereinsheim und in eine Kfz-Werkstatt sind unbekannte Täter in der Nacht zwischen dem 15. und 16. Mai in Warburg-Daseburg eingedrungen. In das Vereinsheim an der Straße "Zur Vogelsmühle" verschafften sich die unbekannten Täter gewaltsam Zugang und durchsuchten den Innenraum. Ob etwas gestohlen wurde, steht noch nicht fest.

Außerdem war eine Kfz-Werkstatt in der Mittelstraße das Ziel der unbekannten Einbrecher. Hier wurden mehrere technische Geräte und Werkzeuge entwendet. In beiden Fällen lässt sich die Tatzeit eingrenzen zwischen Freitag, 15. Mai, nach 15 Uhr und Samstag, 16. Mai, bis 10.20 Uhr. Um Hinweise von möglichen Zeugen bittet die Polizei in Warburg unter Telefon 05641/78800. /nig

