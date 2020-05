Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Fahrraddiebe in Bad Driburg unterwegs

Bad Driburg (ots)

Gleich drei hochwertige E-Bikes wurden am Wochenende in Bad Driburg entwendet. Am Samstagnachmittag, zwischen 14.30 und 14.50 Uhr, wurde in der Straße "Auf der Mühlenstätte" ein neues Pedelec der Marke Prophete (Damen-City-Bike) mit schwarzem Korb und zwei grauen Satteltaschen entwendet. Ein graues Pedelec der Marke Victoria wurde in der Zeit von Samstag, 16.50 Uhr bis Sonntag, 10.00 Uhr, in der Caspar-Heinrich-Straße entwendet. Ebenfalls in der Caspar-Heinrich-Straße wurde zwischen 23.00 und 07.30 Uhr ein weißes Pedelec der Marke Kettler Traveller gestohlen. Der Gesamtwert der Räder beläuft sich auf mehrere Tausend Euro. Die Polizei sucht nun nach Zeugen und fragt: Wer hat in den genannten Zeiträumen in Bad Driburg verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt? Hinweise bitte an die Polizei Bad Driburg, Telefon 05253-98700.

