Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Einbruch in Imbiss

Warburg (ots)

In einen Imbiss auf dem Parkplatz eines Baumarktes an der Industriestraße in Warburg sind unbekannte Täter eingebrochen. Dabei entstand Sachschaden. Die Tatzeit liegt zwischen Mittwoch, 13. Mai, und Donnerstag, 14. Mai, zwischen 20.15 Uhr und 7.45 Uhr. Der Innenbereich wurde durchsucht, nach erster Einschätzung wurde eine kleine Menge Bargeld erbeutet. Hinweise von Zeugen an die Polizei in Höxter 05271/962-0. /nig

