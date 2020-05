Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Bauwagen aufgebrochen

Brakel (ots)

In einen Bauwagen, der auf einer Baustelle an der Straße "Am Bahndamm" in Brakel abgestellt ist, sind unbekannte Täter gewaltsam eingedrungen. Sie durchsuchten den Wagen und entwendeten mehrere Gegenstände. Die Tatzeit liegt zwischen Mittwoch, 13. Mai, 16.30 Uhr bis Donnerstag, 14. Mai, 7 Uhr. Um Hinweise bittet die Polizei in Höxter unter 05271/962-0. /nig

