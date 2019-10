Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bissendorf - Unbekannte stehlen Fahrzeugteile

Bissendorf (ots)

In der Straße Brander Heide geriet in der Nacht zu Dienstag ein Trecker ins Visier von Unbekannten. Der oder die Täter begaben sich zwischen 18 Uhr (Montag) und 09 Uhr (Dienstag) auf ein landwirtschaftliches Anwesen und machten sich dort an einem Trecker zu schaffen, der unter einem Vordach abgestellt worden war. Von dem landwirtschaftlichen Großgerät stahlen sie mehrere Fahrzeugteile und flüchteten unerkannt. Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, melden sich bitte bei der Polizei in Melle, Telefon 05422/920600.

