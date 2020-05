Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Mit 1,76 Promille am Steuer

Einbeck (ots)

Einbeck (scha)- Durch Beamte der Einbecker Polizei wurde am vergangenen Mittwoch gegen 22:40 Uhr in der Vardeilser Landstraße in Kohnsen ein 34-jähriger Fahrzeugführer aus Bodenfelde mit seinem Pkw kontrolliert. Im Rahmen der Kontrolle nahmen die Beamten Alkoholgeruch wahr. Ein daraufhin durchgeführter Alkoholtest am Kontrollort ergab 1,76 Promille. Im Anschluss wurde auf der Polizeidienststelle durch einen Arzt eine Blutentnahme durchgeführt und der Führerschein des 34-Jährigen wurde sichergestellt. Gegen den Fahrzeugführer wird nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr ermittelt.

