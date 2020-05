Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Verkehrsunfall bei Überholmanöver

Beverungen (ots)

Auf der L 890 zwischen den Ortschaften Drenke und Roggenthal ereignete sich am Mittwoch, 13.05.2020, gegen 9.30 Uhr, ein Verkehrsunfall. Die beteiligten Fahrzeuge, ein Lastwagen und ein Auto, fuhren hintereinander in Fahrtrichtung Roggenthal. Der hinter dem Mercedes Lastwagen fahrende Audi setzte in dem kurvigen Straßenverlauf zum Überholen an. Aufgrund von Gegenverkehr musste der Audi seinen Überholvorgang abbrechen. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, bremste er ab, lenkte nach rechts und prallte seitlich gegen den Lkw. An dem Audi entstand durch die Kollision ein Sachschaden von ca. 2000 Euro, an dem Lastwagen war bei der Unfallaufnahme kein Sachschaden feststellbar. /ell

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Höxter

- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -

Bismarckstraße 18

37671 Höxter



Telefon: 05271 / 962 -1521

E-Mail: pressestelle.hoexter@polizei.nrw.de

https://hoexter.polizei.nrw/



Ansprechpartner außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Höxter

Telefon: 05271 962 1222

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell