Polizei Mettmann

POL-ME: Hoher Sachschaden bei Verkehrsunfall - Velbert - 2002138

Mettmann (ots)

Am Donnerstag (20. Februar 2020) kam es auf der Wülfrather Straße in Velbert-Tönisheide zu einem Verkehrsunfall. Dabei wurde eine 29 Jahre alte Velberterin leicht an der Hand verletzt. Die beiden beteiligten Autos wurden schwer beschädigt und mussten abgeschleppt werden.

Das war passiert:

Gegen 14:10 Uhr fuhr ein 46-jähriger Wülfrather mit seinem Mercedes über die Reuterstraße. Nach ersten Erkenntnissen übersah er dann beim Linksabbiegen in die Wülfrather Straße den vorfahrtberechtigten Opel einer 29-jährigen Velberterin, welche gerade über die Wülfrather Straße in Richtung Wülfrath unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Aufgrund des heftigen Aufpralls wurde der Opel der Velberterin von der Straße geschleudert, wo er frontal mit einer Straßenlaterne zusammenstieß. Die 29-Jährige wurde bei dem Unfall leicht an der Hand verletzt.

An beiden Autos entstand ein erheblicher Schaden in einer geschätzten Gesamthöhe von rund 12.000 Euro, der Schaden an der Laterne wird auf etwa 1.000 Euro taxiert. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

