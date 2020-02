Polizei Mettmann

POL-ME: Brand in leerstehendem Bürogebäude - Circa 10.000 Euro Sachschaden - Monheim - 2002133

Mettmann (ots)

Am Mittwochnachmittag (19.02.2020) kam es in einem derzeit leer stehenden Büro- und Lagergebäude an der Straße "An der Tongrube" in Monheim zu einem Brandausbruch auf dem dortigen Dach des Gebäudes. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Die im Rahmen eines Umbaus durchgeführten Schweißarbeiten auf dem Dach führten, nach dem jetzigen Stand der Ermittlungen, vermutlich zu einer Inbrandsetzung. Durch die zeitnah eingeleiteten und erfolgreichen Löscharbeiten der Feuerwehr Monheim konnte ein größerer Brandschaden verhindert werden. Zur vollständigen Brandbekämpfung mussten jedoch Teile der Zwischendecke entfernt und umfassende Lüftungsmaßnahmen durchgeführt werden.

Der entstandene Sachschaden wird auf circa 10.000 Euro geschätzt.

