Polizei Mettmann

POL-ME: Fahrradfahrer beim Linksabbiegen schwer verletzt - Langenfeld - 2002134

Mettmann (ots)

Am frühen, noch dunklen und regnerischen Donnerstagmorgen des 20.02.2020, gegen 06.20 Uhr, befuhr ein 26-jähriger Fahrradfahrer aus Langenfeld, mit einem silbergrauen Treckingrad der Marke Focus Cyprese, die Haus-Gravener-Straße in Langenfeld, in Fahrtrichtung Wiescheid. In Höhe der Einmündung Friedrich-Krupp-Straße wollte er vom rechten Fahrbahnrand aus nach links in letztere abbiegen. Beim Linksabbiegen ohne Vorankündigung übersah er jedoch einen neben ihm fahrenden schwarzen PKW Audi A1, dessen 26-jährige Fahrerin aus Langenfeld ebenfalls in Richtung Wiescheid unterwegs war.

Der Fahrradfahrer prallte mit seinem Velo gegen den rechten Kotflügel des Audis, stürzte auf die Fahrbahn und verletzte sich dabei schwer. Ein angeforderter Rettungswagen brachte den Verletzten in ein Krankenhaus nach Richrath, wo der Patient zur stationären ärztlichen Behandlung verbleiben musste.

Die Audi-Fahrerin blieb unverletzt. Am Velo und am Audi entstand ein geschätzter Gesamtsachschaden in Höhe von 1.100,- Euro.

Für die Dauer der Rettungs-, Bergungs- und Unfallaufnahmearbeiten musste die Haus-Gravener-Straße von der Polizei, in der Zeit zwischen 06.35 Uhr und 07.15 Uhr, mehrfach zumindest teilweise gesperrt, der Verkehr um- bzw. abgeleitet werden. Hierdurch kam es zu unvermeidbaren Behinderungen im morgendlichen Berufsverkehr.

