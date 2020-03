Bundespolizeiinspektion Konstanz

BPOLI-KN: Konstanz: Festnahme eines Mannes am Emmishofer Tor/ Verdacht der unerlaubten Einreise entgegen Einreiseverbot

Konstanz (ots)

Einen 45-jährigen Mann überprüften Zöllner am gestrigen Sonntagnachmittag am Grenzübergang Emmishofer Tor in Konstanz. Aufgrund von Unklarheiten in Bezug auf ein mitgeführtes Dokument ist der der Mann schließlich an die Bundespolizei übergeben worden. Bei der Überprüfung seiner Fingerabdrücke durch die Bundespolizei wurde festgestellt, dass gegen den Polizeipflichtigen - unter anderen Personalien - ein Einreiseverbot besteht. Zudem lag ein Haftbefehl vor. Demzufolge hatte der Mann wegen schweren Raubes noch eine Restfreiheitsstrafe von 176 Tagen zu verbüßen. Nach Anzeigenaufnahme wegen unerlaubter Einreise durch die Bundespolizisten ist der mazedonische Staatsangehörige in ein Gefängnis gebracht worden. Ausländerrechtliche Maßnahmen seitens der zuständigen Behörde dauern an.

