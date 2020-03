Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Wachtendonk- Einbruch in Tankstelle/ Täter lösen Alarm aus

Wachtendonk (ots)

Am Sonntagabend (15. März 2020) gegen 22.30 Uhr lösten unbekannte Täter einen Alarm beim gewaltsamen öffnen einer Tankstellentür aus. Durch die geöffnete Tür der Tankstelle an der Wankumer Straße gelangten die Täter in einen Vorraum zu den Toiletten, von hier flüchteten sie wieder aus dem Objekt in unbekannte Richtung. Zeugenhinweise bitte an die Kripo Geldern unter Telefon 02831 1250. (as)

