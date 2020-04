Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Datteln/Herten: Unfallfluchten mit Sachschaden

Recklinghausen (ots)

Datteln

Mittwoch, gegen 8.25 Uhr, stand ein 40-jähriger Lüner mit seinem Auto an einer Ampel auf der Marfelder Straße hinter einem Lastwagen mit Anhänger. Plötzlich rollte der Lastwagen zurück und beschädigte dabei das Auto des 40-Jährigen. Dabei entstand 3000 Euro Sachschaden am Auto des 40-Jährigen. Der Lastwagenfahrer fuhr weiter, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Der Lüner kann lediglich Angaben zum Anhänger des Lastwagen machen. Der sei grün gewesen und habe ein Borkener Kennzeichen gehabt.

Herten

In der Zeit von Mittwoch, 15 Uhr bis Donnerstag, 10 Uhr, fuhr der Fahrer eines unbekannten Fahrzeugs ein auf der Nimrodstraße geparktes weißes Mercedes E-Klassen Cabrio an und flüchtete. Am Mercedes entstand 3000 Euro Sachschaden.

Hinweise erbittet das Verkehrskommissariat in Herten unter Tel. 0800/2361 111.

