Polizei Bielefeld

POL-BI: Aufgebrachter Fahrer fährt Person an

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Schröttinghausen - Zwei Autofahrer gerieten am Donnerstag, den 19.03.2020, in eine Auseinandersetzung an der Schröttinghausener Straße. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 16:00 Uhr befuhr ein 43-jähriger Mann aus Werther die Schöttinghauser Straße. In einem Baustellenbereich nahe der Kreuzung zur Beckendorfstraße überholte ihn ein weißer Mercedes mit sehr geringem Abstand. Der 43-Jährige machte im mit Hupen darauf aufmerksam.

Daraufhin fuhr der Mercedesfahrer nach rechts und bremste den Mann Wertherer aus. Nach einer starken Bremsung fuhr er Schlangenlinien, um zu verhindern, seinerseits überholt zu werden. Als die Autos zum Stehen kamen, stiegen beide Fahrer aus. Der Mercedesfahrer kam unvermittelt auf den 43-Jährigen zu und bedrohte ihn. Als der Bedrohte Fotos machen wollte, stieg der Fahrer in sein Auto und fuhr den 43-Jährigen an. Nachdem er nochmals ausgestiegen war und ihm abermals gedroht hatte, fuhr er davon.

Der Wertherer blieb dabei unverletzt.

Eine Frau saß ebenfalls in dem Mercedes. Sie schaute während des Geschehens auf den Boden.

Bei dem Fahrzeug handelte es sich um einen weißen Mercedes Kombi mit einem MEL Kennzeichen für Melle / Osnabrück.

Hinweise zu dem Fahrer nimmt das Verkehrskommissariat 2 unter der 0521-5450 entgegen.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld

Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Kurt-Schumacher-Straße 46

33615 Bielefeld



Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020

Knut Packmohr (KP), Tel. 0521/545-3232

Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021

Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022

Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023

Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3195

Dirk Trümper (DT), Tel. 0521/545-3222





E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de

https://bielefeld.polizei.nrw/



Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell