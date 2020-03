Polizei Bielefeld

POL-BI: Zwei Navigationsgeräte ausgebaut

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Vilsendorf - Unbekannte entwendeten zwischen Dienstag, 17.03.2020, und Donnerstag, 19.03.2020, fest eingebaute Navigationsgeräte aus Fahrzeugen, die an der Straße Bardenhorst und dem Epiphanienweg standen.

Ein Nachbar bemerkte am Donnerstagmorgen gegen 07:30 Uhr, dass die Scheibe eines 5er BMW eingeschlagen worden war, der an der Straße Bardenhorst nahe der Vilsendorfer Straße stand. Der 32-jährige Besitzer verständigte umgehend die Polizei und gab an, das Fahrzeug am Dienstag um 17:00 Uhr auf einem Parkplatz an dem Mehrfamilienhaus abgestellt zu haben. Unbekannte hatten in der Zwischenzeit das festeingebaute Navi entwendet.

Unweit entfernt, am Epiphanienweg, nahe der Vilsendorfer Straße, brachen Unbekannte zwischen 17.03.2020, 12:00 Uhr, und 19 .03.2020, 13:15 Uhr, einen 4er BMW auf und bauten die gesamte Mittelkonsole samt Multifunktionslenkrad aus. Darüber hinaus waren an den Felgen und um das BMW-Emblem deutliche Kranzspuren erkennbar.

Hinweise zu den Fahrzeugaufbrüchen nimmt das Kriminalkommissariat 12 unter der 0521-5450 entgegen.

