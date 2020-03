Polizei Bielefeld

POL-BI: Duo fliegt bei Betrug auf

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld -Oldentrup/ Sennestadt-

Täter scheitern bei dem Versuch, am Donnerstag, 19.03.2020, einen Taxifahrer am Sennestadtring um das Fahrgeld zu prellen.

Gegen 02:47 Uhr stiegen eine Frau und ein Mann an der Oldentruper Straße/ Potsdamer Straße in ein Taxi. Sie beauftragten den Fahrer, sie zum Sennestadtring zu bringen. Dort angekommen, stiegen die zwei aus dem Taxi und behaupteten, den fälligen Geldbetrag von 36,10 Euro aus ihrer Wohnung zu holen. Der 48-jährige Taxifahrer misstraute dem Paar, rief die Polizei und folgte ihnen zu Fuß in Richtung Ramsbrockring.

An der Elbeallee trafen die informierten Polizisten auf den Verfolger und das Duo, eine 31-jährige Wohnungslose und ein 36-jähriger Bielefelder. Die Polizisten stellten die Personalien der beiden fest und fertigten eine Strafanzeige wegen Leistungskreditbetrugs.

