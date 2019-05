Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Bei Auffahrunfall verletzt

53879 Euskirchen (ots)

Am Samstagnachmittag (16.03) befuhr eine 31-jährige Pkw-Fahrerin aus Euskirchen die Frauenberger Straße in Richtung Kommerner Straße. Vor ihr war ein 53-jähriger Pkw-Fahrer aus Weilerswist in gleicher Fahrtrichtung unterwegs. Er stoppte an einem Fußgängerüberweg, der zeitgleich von einer 32-jährigen Euskirchenerin in Begleitung ihrer 9-jährigen Tochter überquert wurde. Die 31-jährige bemerkte den haltenden Pkw zu spät und fuhr auf diesen auf, wobei das Fahrzeug auf den Fußgängerüberweg geschoben wurde. Die 9-jährige wurde erfasst und stürzte. Sie wurde vorsorglich mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Der Weilerswister zog sich leichte Verletzungen zu. Es entstand Sachschaden im unteren vierstelligen Bereich.

