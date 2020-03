Polizei Bielefeld

POL-BI: Sachbeschädigung an Kapellenfenster

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld-Brake-

Ein oder mehrere Unbekannte beschädigten zwischen Dienstag, 17.03.3030, und Donnerstag, 19.03.2020, an der Grafenheider Straße Fenster einer Friedhofskapelle.

Donnerstagmittag meldete ein Mitarbeiter des Umweltbetriebs der Polizei zwei beschädigte Fensterscheiben an einer Friedhofskapelle an der Grafenheider Straße. Der oder die Täter hatten an der Kapelle zwei Bleiglasfenster eingeschlagen.

Zeugenhinweise nimmt das Kriminalkommissariat 14 unter 0521-545-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell