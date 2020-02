Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Trickdiebstahl in der Rintelner Innenstadt

Rinteln (ots)

(mie) Am Samstag Vormittag ist ein älterer Herr vor der Haustür von einem Fremden angesprochen worden, ob er etwas Kleingeld übrig habe. Gutmütig greift der ältere Herr in seine Tasche und holt seine Geldbörse hervor. Er sucht nach Kleingeld und überreicht dem Fremden ein Paar Münzen. In seiner Wohnung angekommen bemerkt der ältere Herr schließlich, dass ihm nun 55 Euro Scheingeld aus dem Portemonnaie fehlen und bringt den Sachverhalt anschließend zur Anzeige. Die sofort eingeleitete Fahndung nach dem als gepflegten, kleinen, kräftigen, etwa 50 Jahre alten beschriebenen Südländer bringt leider zunächst keinen Erfolg. Wer weitere Hinweise zur Tat geben kann, meldet diese bitte unter 05751-95450 der Polizei Rinteln. Zudem ergeht die Bitte der Polizei, besondere Vorsicht bei fremden Anfragen, Angeboten oder sonstigen Versuchen, an Ihr Eigentum zu gelangen, walten zu lassen. Sobald Sie bei einem Sachverhalt Zweifel haben, rufen Sie bitte umgehend die Polizei zur Hilfe!

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

Polizeikommissariat Rinteln

Pressestelle

Hasphurtweg 3

31737 Rinteln

Telefon: 05751/95450

E-Mail: pressestelle@pi-nbg.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_nienburg_schaumburg

/

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell