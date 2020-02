Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Verkehrsunfallflucht in der Brennerstraße

Rinteln (ots)

(tuc) Am Samstag, den 22.02.2020, hat sich in der Brennerstraße in der Rintelner Innenstadt zwischen 19:30 Uhr und 22:45 Uhr eine Verkehrsunfallflucht ereignet. Anhand der vor Ort festgestellten Unfallspuren lässt sich feststellen, dass ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit seinem Fahrzeug vermutlich die Brennerstraße in Fahrtrichtung Mühlenstraße gefahren ist. Dabei hat er, vermutlich aufgrund nicht ausreichendem Seitenabstand, den linken Außenspiegel des ordnungsgemäß abgeparkten Fahrzeugs des Geschädigten getroffen, woraufhin der Außenspiegel vom beschädigten Fahrzeug abbrach. Der unbekannte Fahrzeugführer setzte seine Fahrt anschließend fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen, die im relevanten Tatzeitraum Angaben zum möglichen Unfallverursacher machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Rinteln zu melden.

