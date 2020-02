Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Nienburg - Räuberische Erpressung

Nienburg (ots)

(kem) Am Donnerstag, 20.02.2020, gegen 21.45 Uhr betrat eine männliche Person die Tankstelle an der Verdener Landstraße Ecke Celler Straße und forderte von der Mitarbeiterin unter Vorhalt eines Messers die Herausgabe von Bargeld. Die 58-jährige Angestellte entnahm daraufhin das in der Kasse befindliche Scheingeld und legte dieses in eine vom Täter mitgeführte dunkle Tasche. Der Täter verließ anschließend das Tankstellengelände mit einer geringen Menge Bargeld und flüchtete auf einem Fahrrad in Richtung Innenstadt. Der Polizei liegt folgende Täterbeschreibung vor: männlich, ca. 30 J. alt, ca. 170 cm groß und schlank. Die Person war dunkel gekleidet und trug ein Tuch oder einen Schal bis über die Nase gezogen. Zudem sprach diese akzentfrei hochdeutsch. Trotz intensiver Fahndungsmaßnahmen mit verstärkten Einsatzkräften der Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg konnte der Täter nicht mehr angetroffen werden. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Nienburg unter Tel. 05021/97780 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg

Pressestelle

Amalie-Thomas-Platz 1

31582 NIENBURG



Telefon: 05021/9778-104

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell