Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Meerbeck - Verkehrsunfall mit zwei tödlich verletzten Personen

Nienburg (ots)

(kem) Heute, den 21.02.2020, gegen 11.50 Uhr ereignete sich auf der K21 / Hobbenser Straße in Meerbeck ein Verkehrsunfall zwischen einem mit Diesel beladenem Lastwagen und einem PKW, bei dem beide Fahrzeugführer tödlich verletzt wurden. Ein 80-jähriger Stadthäger befuhr mit seinem BMW die Hobbenser Straße aus Hobbensen kommend in Richtung Meerbeck. Er kam aus bislang ungeklärter Ursache mit seinem PKW nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte dort frontal mit einem ihm entgegenkommenden Lastwagen. Der PKW kam nach der Kollision in einem Graben zum Stehen, der Lastwagen prallte in ein Wohnhaus an der Hobbenser Straße Nr. 2 und durchbrach dabei die Außenmauer zum Wohnzimmer. Der Lastwagen-Fahrer, ein 48-jähriger Mann aus der Samtgemeinde Mittelweser, als auch der 80-jährige Stadthäger verstarben an der Unfallstelle. Im Wohnhaus wurden keine Personen verletzt. Beide Fahrzeuge wurden beschlagnahmt und es wurde ein Gutachter zur Ermittlung der Unfallursache hinzugezogen. Die Straße von Meerbeck nach Hobbensen ist für die Dauer der Bergungsmaßnahmen weiterhin gesperrt.

