Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Kleinwagen stürzt in Graben. Vier verletzte junge Männer

Hilgermissen (ots)

(opp) Am Samstagabend, gegen 23:35 Uhr, ereignete sich im Hilgermisser Ortsteil Schierholz ein Verkehrsunfall, bei welchen vier junge Männer glücklicherweise nur leicht verletzt wurden. Ein 19jähriger Nienburger befuhr mit seinem Renault Clio die Landesstraße 331, aus Richtung Martfeld kommend, in Fahrtrichtung Hoya. In einer schärferen Rechtskurve verlor er aufgrund von Unachtsamkeit die Kontrolle über seinen Kleinwagen, überschlug sich linksseitig in einem Graben und kam auf dem Dach liegend zum Stillstand. Glück im Unglück hatten der heranwachsende Fahrzeugführer sowie seine jugendlichen Mitfahrer. Sie erlitten lediglich leichtere Verletzungen, welche ambulant behandelt werden konnten. Der Pkw wurde total beschädigt und durch ein Abschleppunternehmen geborgen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell