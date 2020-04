Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kevelaer- Schwerer Verkehrsunfall/ 55-jähriger Motorradfahrer lebensgefährlich verletzt

Kevelaer (ots)

Am Dienstagmorgen (14. April 2020) gegen 09.10 Uhr kam es auf der Lindenstraße zwischen der Dondertstraße und der Klever Straße (B 9) zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem ein 55-jähriger Kradfahrer lebensgefährlich verletzt wurde. Ein 42-jähriger Autofahrer fuhr rückwärts aus einer Grundstückseinfahrt auf die Lindenstraße und übersah dabei den aus Richtung Innenstadt kommenden Motorradfahrer. Der 55-Jährige fuhr mit seiner Kawasaki Zephyr 550 in Richtung B 9 und konnte dem Zustellerfahrzeug nicht mehr ausweichen. Er prallte gegen den Seat Ibiza, stürzte und verletzte sich lebensgefährlich. Mit einem Rettungswagen wurde der Motorradfahrer zunächst in ein Krankenhaus gebracht, von wo er mittels Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen wurde. Der PKW-Fahrer verletzte sich leicht und konnte das Krankenhaus nach ambulanter Behandlung wieder verlassen. Die Polizei setzte zur Unfallaufnahme eine Drohne ein und rief einen Sachverständigen hinzu. Währenddessen war die Lindenstraße zwischen der Klever Straße (B 9) und der Dondertstraße vollgesperrt. Der polizeiliche Opferschutz übernahm die Verständigung und Betreuung der Angehörigen. (as)

