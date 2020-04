Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kevelaer - Alleinunfall mit PKW

Fahrerin und Beifahrer verletzt

Kevelaer-Wetten (ots)

Am Montag (13.04.2020) ereignete sich gegen 16:40 Uhr auf dem Vellarsweg ein Verkehrsunfall bei dem zwei Personen verletzt wurden. Eine 18-jährige Frau aus Kevelaer war mit ihrem Honda in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abgekommen, wo sie mit einem Baumstumpf kollidierte. Das Fahrzeug kam circa 30 Meter weiter in einem Waldstück zu stehen. Die 18-Jährige wurde bei dem Unfall schwer, ihr 19-jähriger Beifahrer leicht verletzt. (cp)

