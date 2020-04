Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Wachtendonk- Diebstahl eines PKW/ Schwarzer Fiat Punto (HSK-C3070) entwendet

Wachtendonk-Wankum (ots)

Unbekannte Täter entwendeten in der Zeit vom 06. April 2020, 19.30 Uhr, bis zum Mittwoch (08. April 2020), 16.50 Uhr, einen Fiat Punto, der auf dem Rastplatz "Tomm Heide" an der Autobahn A 40 in Richtung Duisburg abgestellt war. Der schwarze Fiat musste dort auf dem Rastplatz nach einer polizeilichen Kontrolle abgestellt werden, da das Fahrzeug ohne Versicherungsschutz unterwegs war. Hinweise zu verdächtigen Feststellungen bitte an die Kripo Geldern unter Telefon 02831 1250. (as)

