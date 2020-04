Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kalkar - Unfallflucht

Verursacher alkoholisiert, ohne Führerschein und auf gestohlenem Kleinkraftrad unterwegs

Kalkar (ots)

Am Samstag (11.04.2020) verursachte ein 33-jähriger Mann aus Kalkar gegen 15:10 Uhr auf der Hohe Straße einen Verkehrsunfall. Der Unfallverursacher befuhr mit seinem Leichtkraftrad die Hohe Straße in Kalkar in Richtung der Hanselaerstraße. Hierbei kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr gegen den geparkten Daimler eines 80-jährigen Mannes aus Kalkar. Durch den Aufprall schob er diesen gegen den davor geparkten VW einer 46-Jährigen Frau aus Kalkar. Zunächst flüchtete der offensichtlich alkoholisierte Unfallverursacher fußläufig vom Unfallort, kehrte dann jedoch zurück. Die Beamten stellten außerdem fest, dass der 33-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Dessen jedoch noch nicht genug - bei der Überprüfung des Kleinkraftrades kam heraus, dass dieses als gestohlen gemeldet worden war.Das Kleinkraftrad wurde sichergestellt.

Der Unfallverursacher muss sich nun wegen Unfallflucht, Gefährdung des Straßenverkehrs sowie Fahren ohne Fahrerlaubnis verantworten.(cp)

