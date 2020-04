Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Kellereinbruch

Radsatz von Mountainbike entwendet

Kleve (ots)

Im Zeitraum von Freitag (10.04.2020), 20:00 Uhr bis Samstag (11.04.2020), 09:30 Uhr hebelten unbekannte Täter die Hauseingangstür eines Mehrfamilienhauses am Mittelweg auf. Durch den Hausflur gelangten die Täter in den Keller wo sie eine weitere Tür aufhebelten. Hier entwendeten sie einen Rädersatz eines Mountainbikes und flüchteten in unbekannte Richtung.

Hinweise zu verdächtigen Personen oder Beobachtungen nimmt die Kripo Kleve unter 02821 5040 entgegen. (cp)

