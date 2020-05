Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Einbrecher wird von Zeugen gestört und kann flüchten

Höxter (ots)

Bei einem Einbruchsversuch in Höxter ist ein Einbrecher von Zeugen gestört worden. Dem unbekannten Täter gelang die Flucht. Die Tat ereignete sich am Montag, 18. Mai, um 7.15 Uhr auf einem Betriebsgelände an der Boffzener Straße. Als der Firmeninhaber das Gebäude betrat, schreckte er einen Einbrecher auf, der daraufhin in unbekannte Richtung flüchtete.

Eine sofort eingeleitete Fahndung brachte keinen Erfolg. Am Gebäude ist Sachschaden durch den Einbruch entstanden, Beute machte der Täter nach erster Einschätzung aber nicht. Der Flüchtende wird beschrieben als 1,80 bis 1,90 Meter groß, er trug schwarze Kleidung, eine schwarze Sturmhaube und einen schwarzen Rucksack. Hinweise bitte an die Polizei in Höxter, Telefon 05271/962-0. /nig

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Höxter

- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -

Bismarckstraße 18

37671 Höxter



Telefon: 05271 / 962 -1521

E-Mail: pressestelle.hoexter@polizei.nrw.de

https://hoexter.polizei.nrw/



Ansprechpartner außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Höxter

Telefon: 05271 962 1222

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell