POL-MA: Hemsbach, Rhein-Neckar-Kreis: Mann von mehreren Tätern verprügelt - Zeugen gesucht

Hemsbach / Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am späten Dienstagnachmittag des 29.10.2019 wurde ein 42-jähriger Mann in der Giselherstraße Opfer dreier Schläger.

Zwischen dem 42-Jährigen und den drei Männern kam es gegen 17 Uhr zunächst zu einem Streitgespräch, in dessen Verlauf die Unbekannten auch auf den Mann einschlugen. Als dieser am Boden lag, traten sie zudem auf ihn ein. Der Geschädigte erlitt dadurch Prellungen am ganzen Körper und Platzwunden im Gesicht, die genäht werden mussten.

Zeugen, die den Vorfall bemerkt haben und/oder Hinweise zu den drei Männern geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Hemsbach unter 06201 71207 oder beim Polizeirevier Weinheim unter 06201 10030 zu melden.

