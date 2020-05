Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung der Polizei Goslar vom 31.05.2020

Goslar (ots)

Verkehrsunfall auf der B6:

Am Samstag, den 30.05.20, gegen 14:24 Uhr kam es auf der Bundesstraße 6 zu einem Verkehrsunfall mit einer verletzten Person. Ein 34-jähriger Dresdener befuhr die B 6 in Richtung Salzgitter, als die LSA Hildesheimer Straße Rotlicht zeigte, bremste er abrupt, weit vor der dortigen LSA ab. Ein hinter ihm in gleicher Richtung fahrender 58-jähriger Staßfurter merkte dies zu spät und fuhr auf den vor ihm fahrenden Pkw auf. Durch den Zusammenstoß wurden beide Pkw erheblich beschädigt und waren nicht mehr fahrbereit.

Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz:

Im Rahmen einer Jugendschutzkontrolle in einer Spielhalle, im Bereich des ehemaligen Fliegerhorstes, wurde ein 22 jähriger Goslarer kontrolliert. Bei diesem wurde ein Joint aufgefunden. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Trunkenheit im Straßenverkehr:

Am Samstag, gegen 19:57 Uhr fiel den im Rahmen der Funkstreife eingesetzten Beamten ein 70-jähriger Goslarer auf, welcher mit seinem Fahrrad die Okerstraße befuhr. Der Fahrradfahrer wurde einer Verkehrskontrolle unterzogen. Aufgrund des deutlich wahrnehmbaren Alkoholgeruchs wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt, welcher einen Wert von 2,49 Promille ergab. Anschließend wurde eine Blutprobe angeordnet. Gegen den Fahrradfahrer wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachtes der Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

Trunkenheit im Straßenverkehr:

Am Sonntagmorgen, gegen 01:25 Uhr wurde ein Fahrradfahrer in der Altstadt kontrolliert, welcher offensichtlich unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,11 Promille. Aufgrund der Ausfallerscheinungen wurde eine Blutprobe angeordnet und ein Strafverfahren wegen des Verdachtes der Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

Brand von Strohballen im Bereich Astfeld/Kanstein:

Am Samstagmorgen gegen 08:00 Uhr kam es zu einer Entzündung von ca. zwei dutzend Strohballen auf einer Weidefläche in unmittelbarer Nähe zur Kansteinsiedlung. Die "Strohmiete" wurde dabei völlig zerstört. Es wird ein Schaden von 3500 EUR angenommen. Ermittlungen zur Entstehung des Brandes sind aufgenommen und dauern noch an. Mögliche Zeugenhinweise werden bitte unter der Nummer der Polizei Goslar 05321/3390 meldet.

Verkehrsunfall mit verletztem Kradfahrer auf der B 6 Kreuzung Posthof

Der beteiligte Kradfahrer 01, welcher die Bundesstraße 6 aus Richtung Salzgitter kommend befährt, missachtet beim Abbiegen nach links, Höhe Kunigunde, die entgegenkommende bevorrechtigte Bet. 02. Es kommt zum frontalen Zusammenstoß zwischen dem Kradfahrer und dem Pkw. Es entsteht an beiden Fahrzeugen erheblicher Sachschaden. Der 47- jährige Kradfahrer wird mittels RTW in das KH Goslar verbracht.

