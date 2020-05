Polizei Essen

POL-E: Essen: Zeuge beobachtet Autoaufbrecher - 45-Jähriger in Untersuchungshaft

Essen (ots)

45145 E.-Frohnhausen: Ein aufmerksamer Zeuge konnte am Samstag, 9. Mai, beobachten, wie sich ein 45-Jähriger in der Aachener Straße an einem geparkten Auto zu schaffen machte. Gegen 5.45 Uhr brach der Verdächtige an dem VW Golf eine Tür auf und entwendete verschiedene Gegenstände aus dem Wagen. Ein 30-jähriger Zeuge beobachtete die Tat und alarmierte die Polizei. Die Beamten konnten den 45-Jährigen daraufhin in der Nähe des Autos festnehmen. In seinem Rucksack fanden sie mögliches Einbruchswerkzeug, womöglich gestohlene Gegenstände, sowie augenscheinliches Betäubungsmittel. Da der 45-Jährige keinen festen Wohnsitz hat und bereits wegen Eigentumsdelikten polizeibekannt ist, ordnete ein Richter Untersuchungshaft an. /bw

