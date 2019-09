Polizei Braunschweig

POL-BS: Zwei Einbrecher stahlen Weihnachtsgebäck und Getränke

Braunschweig (ots)

Braunschweig, Münchenstraße 16.09.2019, 01.30 Uhr

Zwei junge Männer brachen in einen Sonderpostenmarkt ein und nahmen Kekse und Getränkepackungen an sich. Einen Teil der Beute verloren sie auf ihrer Flucht in ein Gebüsch, wo sie von der Polizei festgenommen wurden.

In der Nacht zu Montag gegen 01.30 Uhr ertönte die Alarmanlage in einem Sonderpostenmarkt, nachdem zwei 22- und 19-Jährige eine Glasschiebetür gewaltsam eingeschlagen hatten. Sie konnten nun den Markt betreten und bedienten sich an Weihnachtsgebäck, Fruchtsaftpäckchen und Cola-Dosen. An den Regalen hinterließen sie eine auffällige Unordnung.

Als sie den Markt wieder verließen, verloren die beiden innerhalb und außerhalb des Gebäudes Teile des Diebesguts und versteckten sich schließlich in einem nahegelegenen Gebüsch.

Die eingetroffene Polizei entdeckte die jungen Männer, nahm sie fest und brachte sie zunächst in die Dienststelle, weitere Polizeibeamte sicherten die Spuren am Tatort.

Die Schadenshöhe kann noch nicht beziffert werden.

Gegen die beiden Männer leitete die Polizei ein Ermittlungsverfahren wegen des schweren Einbruchsdiebstahls ein.

Einen Antrag auf Untersuchungshaft stellte die Staatsanwaltschaft Braunschweig nicht, da kein Haftgrund vorlag.

