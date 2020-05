Polizei Essen

POL-E: Essen: 32-jähriger E-Roller-Fahrer nach Sturz schwer verletzt

Essen (ots)

45130 E.-Südviertel: Am Samstagmorgen (9. Mai) gegen 6:45 Uhr verletzte sich ein 32-Jähriger schwer, nachdem er mit einem E-Roller in der Witteringstraße/Isenbergstraße gestürzt war. Der 32-Jährige war auf der Witteringstraße aus Frohnhausen kommend unterwegs, als er nach eigenen Aussagen in der Linkskurve in Höhe Isenbergstraße auf den Straßenbahngleisen hinfiel. Ein Jogger hatte den gestürzten Rollerfahrer aufgefunden und die Rettungskräfte verständigt. Diese brachten den schwer verletzten Mann ins Krankenhaus. Weil es Hinweise auf Alkoholkonsum gab, wurde dem 32-Jährigen eine Blutprobe entnommen./ SyC

